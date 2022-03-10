Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon AŞ arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak için Pay... - Haberler

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Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon AŞ arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak için Pay...

AA - Serhat Akkan - Güncel
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Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon AŞ arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak için Pay...

Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon AŞ arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.

Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon AŞ arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı

AA / Serhat Akkan - Güncel

Telekomünikasyon, Türk Telekom, Varlık Fonu, Türkiye, Güncel, Haberler

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