Türkiye-Ukrayna Teik Toplantısı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Yanımızda ciddi bir savaş ortamı söz konusu. Komşularımız içerisinde, Türkiye olarak da terörle mücadele çerçevesinde sınır ötesi operasyon yapmak zorunda kaldık ve operasyonlarımız devam ediyor. Bütün bunlara rağmen ekonomik büyümemiz ve istikrarımız bundan olumsuz yönde etkilenmedi ve büyümeye devam ediyoruz. 2018 ve önümüzdeki dönem de bu trend devam edecek" dedi.

Canikli, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stephan Kubiv ile Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) 11'nci Dönem Toplantısı'na başkanlık etti.

Açılışta konuşan Bakan Canikli, Türkiye ve Ukrayna'yı birbirini tamamlayan iki dost ülke olarak nitelendirdi.

Türkiye ve Ukrayna'nın ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önemli potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Canikli, iki ülke halkı arasındaki dostluğun da önemli olduğunu söyledi.

Canikli, Ukrayna'yı stratejik ortak olarak gördüklerini belirterek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik gerekli kararlılık ve iradenin bulunduğunu bildirdi.

İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 4 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Canikli, ticaret hacminin alınacak kararlar ve atılacak adımlarla daha üst noktalara getirilmesinin planlandığını aktardı.

Turizm alanındaki iş birliğini umut verici olarak nitelendiren Bakan Canikli, diğer alanlarda da önemli iş birliklerinin bulunduğunu söyledi.

Canikli, Ukrayna'nın savunma alanındaki güçlü altyapısına dikkati çekerek, iki ülkenin savunma alanında da yakın çalıştığını belirtti. Canikli, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının kısa süre içinde imzalanmasına yönelik taleplerini de dile getirdi.

"Muhteşem bir büyüme oranı yakalayabildik"

Bölgenin siyasi, ekonomik, askeri alanlarda ciddi sınamalar ve çalkantılarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Canikli, şunları kaydetti:

"Bu çalkantıların kısa dönem içinde sona ereceği konusunda bir işaret yok. Türkiye olarak çalkantılı ortamda güçlü ekonomimizi, büyümemizi, kalkınmamızı sürdürmeyi başarabildik. Çatışmaların, sıkıntıların, siyasi gerginliğinin had safhada olduğu bölgede Türkiye olarak muhteşem bir büyüme oranı yakalayabildik. Ekonomik gelişmemiz bunlardan etkilenmedi. Bu da bizim için son derece önemli, kıymetli. Zor şartlara rağmen ekonomik dengelerimiz ekonomilerimiz bundan etkilenmemeli ya da en az seviyede etkilenmeli."

Canikli, Türkiye'nin son bir kaç senede, içeride ve dışarıda ciddi sınavlarla karşı karşıya kaldığını anımsatarak, "Yanımızda ciddi bir savaş ortamı söz konusu. Komşularımız içerisinde, Türkiye olarak da terörle mücadele çerçevesinde sınır ötesi operasyon yapmak zorunda kaldık ve operasyonlarımız devam ediyor. Bütün bunlara rağmen ekonomik büyümemiz ve istikrarımız bundan olumsuz yönde etkilenmedi ve büyümeye devam ediyoruz. 2018 ve önümüzdeki dönem de bu trend devam edecek" ifadelerini kullandı.

"İki ülke stratejik partner"

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stephan Kubiv, iki ülke arasındaki dostluğun uzun bir tarih üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, egemenliğini ve Ukrayna vatandaşlarının, Kırım Tatarlarının haklarını savunduğu için Türkiye'ye teşekkür eden Kubiv, iki ülkenin stratejik partner olduğunu vurguladı.

Kubiv, Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliği görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, serbest ticaret anlaşması imzalanmasının sonuna gelindiğini bildirdi.

Bakan Canikli ve Kubiv, toplantı öncesinde bir süre baş başa görüştü.