Türkiye Turizm Bakanı: Rakip ülkelere kıyasla en iyi erken rezervasyonu Türkiye aldı

Türkiye, Nisan ayında yaklaşık 800 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye, Nisan ayında yaklaşık 800 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Turizm sezonunun bu yıl zorlu bir başlangıç yapması bekleniyor. DW'den Julia Hahn, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile turizm konusundaki beklentilere dair bir röportaj gerçekleştirdi. Ersoy, rakip ülkelerle kıyaslandığında erken rezervasyonda en iyi rezervasyonu Türkiye'nin aldığını söyledi.

Kaynak: DailyMotion.com