Türkiye Turizm Bakanı: Rakip ülkelere kıyasla en iyi erken rezervasyonu Türkiye aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Turizm Bakanı: Rakip ülkelere kıyasla en iyi erken rezervasyonu Türkiye aldı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye, Nisan ayında yaklaşık 800 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye, Nisan ayında yaklaşık 800 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Turizm sezonunun bu yıl zorlu bir başlangıç yapması bekleniyor. DW'den Julia Hahn, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile turizm konusundaki beklentilere dair bir röportaj gerçekleştirdi. Ersoy, rakip ülkelerle kıyaslandığında erken rezervasyonda en iyi rezervasyonu Türkiye'nin aldığını söyledi.

Türkiye Turizm Bakanı: Rakip ülkelere kıyasla en iyi erken rezervasyonu Türkiye aldı

Kaynak: DailyMotion.com

Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı
Öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak
Öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fatma Şahin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Fatih Terim Nihat Özdemir Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Turizm Bakanı: Rakip ülkelere kıyasla en iyi erken rezervasyonu Türkiye aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 14:07:41. #1.13#

title