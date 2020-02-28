Türkiye Suriye'de rejimi sabaha kadar vurdu
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Türkiye Suriye'de rejimi sabaha kadar vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen hava ve kara operasyonlarıyla İdlib'de rejim unsurlarına ait zırhlı araçlar, konvoylar, karargahlar ve cephanelikleri vurdu.

28.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:42
Türkiye Suriye'de rejimi sabaha kadar vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen hava ve kara operasyonlarıyla 'de rejim unsurlarına ait zırhlı araçlar, konvoylar, karargahlar ve cephanelikleri vurdu.

İdlib'de hava ve topçu atışlarıyla rejim unsurlarının vurulma anları insansız hava araçlarıyla (İHA) görüntülendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejime ait zırhlı araçlar, konvoylar, hareketli unsurlar, karargah ve cephanelik olarak kullanılan alanların vurulma anları İHA'lar tarafından görüntülendi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA


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: Türkiye Suriye'de rejimi sabaha kadar vurdu
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