: Türkiye Suriye'de rejimi sabaha kadar vurdu

28.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:42

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen hava ve kara operasyonlarıyla İdlib'de rejim unsurlarına ait zırhlı araçlar, konvoylar, karargahlar ve cephanelikleri vurdu.

İdlib'de hava ve topçu atışlarıyla rejim unsurlarının vurulma anları insansız hava araçlarıyla (İHA) görüntülendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejime ait zırhlı araçlar, konvoylar, hareketli unsurlar, karargah ve cephanelik olarak kullanılan alanların vurulma anları İHA'lar tarafından görüntülendi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

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