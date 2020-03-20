İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
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İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların büyük çoğunluğunun evde kalmasıyla taşıt kullanım oranının azalması, işletmelerin kapanmasıyla tüm Türkiye'de hava kalitesi 2 hafta önceye oranla düzelirken İstanbul'da sadece Sultangazi ilçesinin hava kalitesi düzelmedi.

20.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:52
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların büyük bir çoğunluğunun eve kapanması sonucunda hava kalitesinin gözle görülür bir iyileşme sürecine girdiği görüldü.

SULTANGAZİ DIŞINDA TÜM İLÇELERDE KALİTE YÜKSELDİ

Türkiye genelinde birçok şehirde 2 hafta önce hava kalitesi orta ve hassas derecede ölçülürken, dün saat 11.00 itibariyle aynı bölgede hava kalitesi iyi kalite olarak ölçüldü. Özellikle mega kent İstanbul'da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği görüldü.

İSTANBUL'DA HAVA KALİTESİ ORTA SEVİYEDEN İYİYE YÜKSELDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların eve kapanmaya başlaması motorlu taşıtlarla hareketliliği büyük ölçüde azalttı. Yurt genelinde toplu taşıma ve özel araç kullanımının büyük oranda azalmasının yanı sıra kafeterya ve birçok iş yerinin de kapalı olması sonucu fosil yakıt kullanımı büyük oranda azaldı. Bu durum sonucunda ise hava kalitesi gözle görülür bir şekilde artmaya başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle büyük bir kirliliğin görüldüğü İstanbul'da da hava kalitesinin orta seviyeden iyi seviyeye yükseldiği gözlemlendi.

5 Mart tarihinde hava kalitesi

GÖZLE GÖRÜLÜR DEĞİŞİM

İHA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi'ndeki istasyon verilerinden aldığı bilgiye göre, Korona virüs vakasının henüz görülmediği 5 Mart ile 19 Mart tarihi arasındaki hava kalitesinde gözle görülür bir fark ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sürekli İzleme Merkezi tarafından ölçülen değerlere göre 5 Mart tarihinde İstanbul dahil olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde hava kalitesi orta ve hassas derecedeydi. Ancak koronavirüs önlemleri sonrasında aradan geçen 14 gün içinde hava kalitesi bazı merkezler dışında genel itibariyle iyi kalitede ölçüldü.

19 Mart tarihinde hava kalitesi

"ÖNEMLİ BİR FARK OLUŞTURUR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırklareli Orman İşletme Şefliği'nden emekli çevreci Vicdan Aladağ, insanların eve kapanmasıyla çevrenin temizlenmesinde önemli bir fark oluşacağını söyleyerek, "Temiz hava, temiz sokak temiz su diyoruz. Bunların korunması lazım. Herhangi bir nedenle de olsa bunlarda sapma yaşanmaması lazım. Kişilerin yoğun bir şekilde dışarıda bulunması önemli bir fark oluşturur. Açıklanan tedbirlere geniş çaplı uyulması lazım" dedi.

İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından Türkiye sokağa çıkmadı, hava temizlendi

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