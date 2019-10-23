Türkiye-Rusya mutabakatıyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi! CHP'li Tuncay Özkan tepki gösterdi

23.10.2019 11:01

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından masada da başarılı sonuçlar aldı. Önce ABD ile YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için mutabakata varan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le masaya oturdu. Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiğinde Rusya ile mutabakat imzalamasıyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, paylaştığı mesajda mutabakatı beğenmedi.

"CHP'Lİ ÖZKAN: TRUMP MUTLU, PUTİN MUTLU"

Erdoğan ile Putin'in uzun süren görüşmesi sonrasında varılan anlaşmaya göre YPG'li teröristler Barış Pınarı Harekatı dışında kalan bölgede de sınırdan 30 km aşağı inecek. Teröristlerin bölgeden gidecek olması dünya basınında büyük başarı olarak görülürken, CHP'li Tuncay Özkan anlaşmaya tepki gösterdi. Twitter'dan paylaşım yapan Özkan, "Trump mutlu. Putin memnun. Esad daha güçlü. PKK/PYDmesut. İsrail bayram ediyor. AB için daha iyisi Şam'da kayısı. İran gülüyor. Irak hani bana diyor. Arabistan, Mısır keyifli. Yunanistan ve Rumlar umutlu. Petrolcüler kazandı. Suriye de kaybeden kim? Ah Memedim! Vah Memedim!..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı zirvesinde Amerika ve Rusya görüşmelerinde terör örgütü YPG'ye süre verildi. Amerika ile yapılan mutabakatta YPG' ye 120 saat verilirken, Rusya ile yapılan anlaşmada 150 saat verildi.

Türkiye, ABD ile 120 km için anlaştı ve Tel Abyad - Rasulayn bölgesinde güvenli bölge oluşturuldu. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda terör örgütü YPG/PKK'ya belirlenen güvenli bölge dışına çıkması için 120 saat süre tanınmıştı. Rusya ile yapılan görüşmede genişletilen güvenli bölge alanıyla beraber terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için tanınan süre de 150 saate çıkartıldı.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleştirilen zirvede ise, YPG/PKK'nin Menbiç dahil (Kamışlı hariç) diğer bölgelerden çekileceği kararına varıldı.

42 TACİZ ATIŞI GERÇEKLEŞTİ

TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu, YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Harekat bölgesinde 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınırken bu kapsamda bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi" denildi.