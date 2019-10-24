Türkiye-Rusya mutabakatı sonrası terör örgütü YPG köşeye sıkıştı! Yeni plan Suriye ordusuna katılmak

24.10.2019 15:13

Soçi mutabakatı kapsamında terör örgütü YPG'ye 150 saatlik geri çekilme süresi verilirken, YPG'den yeni bir plan açıklaması geldi. Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatın yankıları sürerken, omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu SDG'den çarpıcı bir açıklama yapıldı. Reuters'ın aktardığına göre SDG, Suriye'deki kriz politik olarak çözüme kavuştuğunda, Suriye ordusuna katılabileceklerini duyurdu.

ABLUKAYA ALINAN YPG'NİN YENİ TAKTİĞİ

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde harekat başlatan Türkiye, Amerika ve Rusya ile imzaladığı mutabakatla istediğini aldı. Son olarak Soçi'de imzalanan Suriye mutabakatı ile terör örgütü YPG'ye 150 saatlik süre verilip bölgeden uzaklaştırılmasına karar verildi. Karar sonrası ne yapacağını şaşıran YPG yeni kaçış yolları aramaya başladı. Ajanslardan son gelen bilgiye göre PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu SDG'den yeni bir plan açıklaması geldi. Açıklamaya göre SDG, Suriye ordusuna katılabileceklerini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Toplantınına ardından Başkan Erdoğan ve Putin, Suriye ilgili alınan tarihi kararları açıkladı. Toplantının ardından, 'Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası' yayınlandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

RUSYA MUTABAKAT GEREĞİ DEVRİYELERE BAŞLADI

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisi ile devriye turlarına başlandığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "22 Ekim'de Soçi'de Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak, bugün Rus askeri polisi, ilk defa Suriye'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi" ifadeleri yer aldı. Rus Devriye Polisi'nin bu devriye gezileri ile ilgili görüntüler de yayılmaya başladı. Buna göre Rus Devriye Polisi'nin mutabakat muhtırası çerçevesinde belirlenen noktalarda zırhlı araçlarla tur attığı görüldü.

TERÖRİSTLER ÇEKİLİYOR

Türkiye ile Rusya'nın 22 Ekim'de 10 maddelik Suriye mutabakatını imzalamasıyla birlikte terör örgütü YPG'ye 150 saat verilmişti. Mutabakat kapsamında Güvenli Bölge'den çekilecek olan teröristler harekete geçmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, YPG'li teröristlerin Suriye sınırından çekilmeye başladığını bildirdi.