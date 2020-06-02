Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan Dijital İK Uygulaması
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan Dijital İK Uygulaması

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, yapay zekâ destekli mobil uygulamalar geliştiren IOTTECH Bilişim iş ortaklığı kapsamında geliştirilen TÜBİTAK destekli ve ödüllü"TPF DİJİTAL İK" uygulamasını tüm üyelerinin hizmetine soktu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan Dijital İK Uygulaması
02.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:51

Uygulama sayesinde,Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel market çalışanlarının SGK Prim Teşvikleri ve İŞKUR İş Başı Eğitim (İEP) başvurusu sonrasındaki süreçleri, kişi bağımsız robotik süreçler üzerinden doğru ve eksiksiz bir şekilde yürütülmeye, kontrol edilmeye ve izlenmeye başlandı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, yapay zekâ destekli mobil uygulamalar geliştiren IOTTECH Bilişim firmasıyla işbirliği kapsamında Türkiye'deki TÜBİTAK destekli ve ödüllü tek uygulama"TPF DİJİTAL İK" yı geliştirdi. SGK, İŞKUR ve GİB entegrasyonlu bu uygulamayla Türkiye'nin dört bir yanındaki TPF üyelerinin çalışanlarının SGK Prim Teşvikleri ve İŞKUR İş Başı Eğitim (İEP) başvurusu sonrasındaki süreçlerin kişi bağımsız robotik süreçler üzerinden doğru ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesi, kontrol edilmesi ve izlenebilmesi sağlanıyor. Tüm üyeler tarafından yüksek talep gören "TPF DİJİTAL İK" uygulaması sayesinde firmalara hem süreçsel yönde değer ve kalite hem de maddi yönden her ay büyük kazanç ve farklar kazandırılıyor.

Devlet Teşviği Yapay Zeka ile Buluştu

TPF, Dijital İnsan Kaynakları uygulamasıyla çok sayıda üyesini milyonlarca TLteşvikten faydalandırırken, ülke istihdamına da katkı sunmaya devam ediyor. Binlerce kişiyi teşvik kapsamında iş sahibi yapan TPF Dijital İK uygulaması, yapay zeka alt yapısıyla teşvikten faydalanacak kişileri tespit ederek işverene en avantajlı işe alım imkanı tanıyor.

"TPF DİJİTAL İK" uygulama sayesinde Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na bağlı olarak hizmet veren tüm yerel marketler bildirgelerini artık SGK ve GİB'e gönderebiliyor. Bu uygulamanın İEB (iş başı eğitim programı) kursiyer bazında anlık ve detaylı online takip edilmesi, aday seçimi, personel şube planlaması, işten ayrılma/ çıkarılma senaryolarının teşvik maliyetleri ve ortalama planlanamamasından kaynaklı teşvik kayıplarının sayısal değerlerle raporlanıp hata payını sıfıra indirerek karar sürecini kolaylaştırması ve süreç sahiplerine öneri sunulabilmesini sağlamanın yanı sıra pek çok özelliği bulunuyor.

SGK ile ilgili tüm işlemlerde kolaylık sağlayan bu uygulama, prim teşviklerini sistem üzerinden yapay zeka ile hesaplıyor. Çalışan adaylarının ve mevcut çalışanların tüm verilerini otomatik veri bankası haline getirildiğinden, sicil kartı doldurulmasına veya veri girilmesine gerek kalmıyor. İşe giriş ve işten çıkış bildirgeleri sistem üzerinden hazırlanıp gönderilirken vakit tasarrufu çok faydalı oluyor. Ayrıca SGK sağlık ödemeleri ve raporlarının anlık olarak online takip edilebildiği bu program engelli raporunun takibinde de kolaylık sağlıyor. KVKK kapsamında veri güvenliği sağlanarak hiçbir kimseyle veri paylaşımı yapılmayan bu uygulama sayesinde İK departmanı ve yönetimin istihdam kararları vermesinde, teşvik kazançlarını da dikkate aldırarak bir karar destek sistemi sağlanıyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun Türkiye'nin dört bir yanındaki üyesi yerel marketlerle, tüm Türkiye'de her gün milyonlarca müşterisine hizmet veriyor.

Kaynak: Bültenler

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