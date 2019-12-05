Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın

05.12.2019 08:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:47

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) oturduğu binada bıçaklayarak öldüren cezaevinden iki kez firar eden katil zanlısı dün gözaltına alındı. Ceren'i ölümü Türkiye gündemini sarsarken arkadaşlarından son isteği ise yürekleri dağladı. Ceren'in arkadaşlarına, "Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" dediği ortaya çıktı.

ARKADAŞI, CEREN'İN SON İSTEĞİNİ ANLATTI

Ceren'in yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş Hürriyet'e şunları anlattı: Ceren son 1-2 haftadır çok durgundu. Özellikle son 1-2 gündür dikkat çekici derecede sakindi. Biz bunu özel bir duruma bağlayamadık. Sınavlar vardı ve herkes durgundu zaten. Ondan olabileceğini düşünmüştük. Ceren kendi sorunlarını kendi başına çözebilen bir kızdı. Arkadaşlarının dertlerini dinleyerek çözümler üretebilecek olgunluktaydı. Sınıfta veya okulda da kimseyle sorunu yoktu. Zaten sorunlu tiplerle muhatap olacak biri değildi. 19 Kasım'da doğum günümdü. Bana sürpriz yapmışlardı. 6 Aralık da onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti.

ORDU VALİSİ: 12 SABIKASI VAR

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 12 sabıkası bulunan katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Vali Yavuz zanlının terminal civarında yakalandığını belirterek Ordu halkı ve emniyet teşkilatının hassasiyetine teşekkür etti.

Yaralama ve adi suçtan da sabıkası olduğu öğrenilen şüphelinin Ceren ile ne gerçek hayatta ne de sosyal medyada bir teması ve bağlantısı tespit edilemedi. Arduç'un ifadesinde, Ceren'i neden öldürdüğü hakkında hiçbir gerekçe söylemediği öğrenildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, davaya müdahil olacaklarını açıkladı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Ceren Özdemir dün okulunda yapılan törenin ardından Ulubey İlçesi Kumanlar köyünde toprağa verildi. Baba Yılmaz Özdemir sürekli ağlayan büyük kızı Gizem'i sarılarak teselli ederken olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: Olay evin kapısında oluyor. Otomatik çalışmadığı için ablası aşağıya anahtar atıyor. Kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyorlar. Bakıyorlar gelmiyor, inmek zorunda kalıyorlar aşağıya. Arkasından cinayet zanlısını görüyor. Kep var kafasında. Anne Gülfer Özdemir de kızının tabutuna sarılarak, "Benim çocuğum hiç kimseye kıyamazdı. Karıncayı bile incitmezdi" diye ağıt yaktı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.