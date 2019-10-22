Türkiye'nin teröristlere çekilmesi için tanıdığı süre doldu

22.10.2019 22:09

PYD'li teröristlere Türkiye sınırından 32 km güneye çekilmeleri için verilen 5 günlük süre saat 22.00 itibari ile doldu. TSK, 444 km'lik hattaki çekilme ile ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda Barış Pınarı Harekatı gerekirse daha kararlı şekilde devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma çerçevesinde YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulandı.

42 TACİZ ATIŞI GERÇEKLEŞTİ

TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu, YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Harekat bölgesinde 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınırken bu kapsamda bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi" denildi.