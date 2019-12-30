Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Libya'ya göndereceği iddiası: Maaş karşılığı koruma
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Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Libya'ya göndereceği iddiası: Maaş karşılığı koruma

Türkiye'nin Libya'da uluslararası tanınırlığı olan Trablus hükümetine destek için Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonlarında görev alan Suriyeli güçleri bu ülkeye kaydırmayı düşündüğü öne sürüldü.

30.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:34
Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Libya'ya göndereceği iddiası: Maaş karşılığı koruma

Türkiye'nin Libya'da uluslararası tanınırlığı olan Trablus hükümetine destek için Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonlarında görev alan Suriyeli güçleri bu ülkeye kaydırmayı düşündüğü öne sürüldü.


Libya'ya asker gönderilmesine yönelik tezkere TBMM'ye sevk edilirken, Türkiye'nin Suriye'de TSK'nın yanında savaşan bazı birlikleri bu ülkeye göndermeyi tartıştığı duyuruldu. Reuters'ın ismini vermek istemeyen iki üst düzey Türk yetkilisi ve iki üst düzey güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Suriye'de savaşan birliklerin Libya'ya gönderilmesi düzenlenen toplantılarda tartışıldı. Aynı kaynaklara göre toplantılarda Suriyeli savaşçıların Libya'ya gönderilmesi yönünde bir görüş ortaya çıktı. Ancak bu toplantılarda Libya'ya gönderilecek Suriyeli savaşçı sayısı gündeme gelmedi. Aynı yetkililer henüz Libya'ya Suriyeli savaşçı gönderilmediğinin de altını çizdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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