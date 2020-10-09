Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt
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Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt

09.10.2020 22:11 | Son Güncelleme: 10.10.2020 00:44

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın pazar günü yapılacak seçimler için "Aday olmamam için Türkiye makamlarınca tehdit edildim" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ifade ettiği, "şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği" yönündeki iddiaların, gerçek dışı olduğunu ifade etti.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tv2020 Kanalı'nda bugün yayınlanan bir programa katılan Sayın Akıncı'nın dile getirdiği, 'Şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği' yönündeki ifadeleri, tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil her bir Kıbrıs Türkünün canını da malını da korumakta kararlıdır. Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları daha önceki çeşitli açıklamalarımızda da defalarca dile getirilmiştir."

Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olmasının iyi niyetten uzak olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Tv2020 yayınına katılan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisine "Size seçimlerde aday olmamanız yönünde Türkiye makamlarınca herhangi bir telkin geldi mi?" sorusuna, "Evet, bunu bile yaptılar. Derin ilişkiler içerisinde ve Türkiye'yi yöneten bağlı makamlar var biliyorsunuz. Özel Kalem Müdürüm aracılığıyla bana da aday olmazsam benim için, ailem için iyi olacağı iletildi. Türkiye Büyükelçisini bu konuda izah almak için davet ettim, lakin Ankara makamıma gelmemesi yönünde karar verdi" şeklinde yanıt vermişti.

Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın skandal tehdit iddiasına sert yanıt

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları (8)
HAMZA YERLİKAYA: Adam doğru soyluyor
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HAKAN: Türkce bilen bir rum bu adam
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OLCAY: Bunu ben tanıyorum türk düşmanı bu adam
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