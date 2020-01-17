: Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa cep telefonu hediye edildi

17.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:08

Lüleburgaz'da dün akşam saatlerinde cep telefonlarına baktığı görüntüleri ortaya çıkan ve milyonları duygulandıran Mehdi Sarı için Lüleburgaz Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakam Mustafa Kaya ile Mehdi Sarı Lüleburgaz Kaymakamlığında bir araya geldi.

CEP TELEFONU HEDİYE ETTİ

Mehdi'nin durumundan çok etkilendiğini söyleyen Kaymakam Kaya, çocuğa hayalini kurduğu cep telefonunu hediye etti. İHA muhabirine konuşan küçük Mehdi, "Okuldan sonra simit satıyorum. Cep telefonuyla oyun oynuyordum. Bana telefon alanlara teşekkür ederim" dedi.

"TELEFONA İLGİSİNİ GÖRÜNCE KARNE HEDİYESİ VERELİM DEDİK"

Kaymakam Kaya da, "Şunu öncelikle söyleyeyim, dün ben Mehdi'nin haberini gördüğümde önce Kırklareli olarak anladım. Lüleburgaz'da olduğunu öğrenince Mehdi'yi bulduk. Şunu öncelikle sordum. Devamsızlığı var mı, okula gidiyor mu diye sordum. Okula sürekli gittiği, disiplinli ve saygılı öğrenci olduğunu öğrendim. Okul çıkışlarında boş zamanlarda simit sattıklarını söylediler. Mehdi karnesiyle birlikte bugün bana ziyarete geldi. Karnesindeki notları da çok kötü değil. Daha iyi yapacağına söz verdi. İnşallah bundan sonraki dönemde derslerini daha da iyileştirecek. Cep telefonuna ilgisini görünce ona biz karne hediyesi verelim dedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu