Türkiye'nin ilk kısa ve orta vadeli ev kiralama platformu Missafir'e gelen talepler %300 arttı

Türkiye girişimcilik ekosistemine katkısıyla fark yaratan Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı yeni dönem girişimleri arasında yer alan Missafir, ev kiralama alanında Türkiye'nin ilk kısa ve orta vadeli ev kiralama yönetim platformu olarak hizmet veriyor.

Kasım 2018'de PropTech dikeyinde bir start-up olarak kurulan Missafir; Antalya, Bursa İstanbul, İzmir, Kocaeli Mardin, Muğla ve Sakarya olmak üzere 8 lokasyonda ev kiralama yönetimi yapıyor. Bugüne kadar hızlı büyüme başarısı gösteren Missafir, yakın gelecekte hizmet verdiği bölgelere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de ekleyecek.

Missafir bir yandan ev sahiplerine diğer yandan tatil ve iş amaçlı seyahat edenlere uçtan uca hizmet sunan dijital bir platform olma özelliğini taşıyor. Tatil planlamalarında evde konaklamaya ilginin arttığı pandemi döneminde Missafir, tatilcilere, güvenli, konforlu ve problemsiz konaklama imkanı sunuyor.

Kısa ve orta vadeli ev kiralama yönetimi hakkında bilgi veren Missafir'in Kurucusu Mehmet Yüksel, "Kısa ve orta dönem ev kiralamalarında profesyonel hizmet sunumu, dünyada çok artış trendinde olan bir hizmet modeli. Missafir bir yandan otel kalitesinde ve ev konforunda konaklama deneyimi sunarken diğer yandan ev sahiplerini evlerini kiralama süreci ile ilgili her türlü problem ve uğraşıdan kurtarıyor. Pandemi etkisiyle otel yerine evlerde konaklamanın tercih edilmesi, ev konaklama sektörünün hızlı büyümesine katkıda bulundu. Tüketici tercihlerinde beş yılda oluşabilecek değişiklik bir anda yaşandı. Turizmin yoğunlaştığı temmuz ağustos döneminde rezervasyon taleplerinde %300 artış yaşadık." diyerek bu yeni iş modelini ve pazardan gelen ilgiyi değerlendirdi.

Mehmet Yüksel, "Kısa dönem ev kiralamalarında evlerin konforu, ev sahiplerinin yaklaşımı ve misafirlere hizmet seviyesi kişiden kişiye değişiyor. Bir standart olmaması konaklama yapanlar için hem ev arayışında hem de konaklamalar sırasında problemler yaratabiliyor. Missafir olarak konaklama yapmak isteyenlere A'dan Z'ye tüm ihtiyaçları ve beklentileri karşılayan yüksek standartlarda ve kalitede, güvenilir hizmetlerimizi 7/24 sunuyoruz. Hızlı büyüyen bir start-up olarak 2020 yılında aldığımız yatırımlarla büyümemizi daha da hızlandırdık. Arkamızda yatırımcı desteği olması pandemiye rağmen yeni pazarlara açılmamızı, ekibimizi genişletmemizi ve hizmet kalitemizi artırmamızı sağladı. Türkiye ve Kıbrıs'taki ev sayımızı 1.000'e çıkartırken bu yılsonuna kadar yurtdışına da açılmayı planlıyoruz. İngiltere'nin yanı sıra Orta veya Doğu Avrupa'da bir ülkede daha yerimizi almayı planlıyoruz. Hedefimiz, verdiğimiz hizmetlerle ve teknolojinin de yardımıyla Türk misafirperverliğini tüm dünyaya duyurmak" diyerek Missafir'in verdiği hizmetleri ve büyüme stratejilerini açıkladı.

Missafir, evini kısa ya da orta vadeli kiraya vermek isteyen veya misafirlerle paylaşmak isteyen ev sahiplerinin uygun adaylar bulabilmesi için hem dijital hem de operasyonel çözümler sunuyor. Evin misafirlere hazırlanma sürecindeki dekoratif dokunuşlardan profesyonel fotoğraf çekimine, dünyada en çok talebi olan 15 platformda profil oluşturulmasından ilanların üst sıralarda çıkmasını sağlayan arama optimizasyonuna ve kira gelirini maksimize eden dinamik fiyatlandırmaya kadar farklı hizmetler veriyor. Ayrıca konaklama öncesi temizlik, anahtar teslimi, konaklama sırasında evde çıkabilecek tüm problemler için hızlı çözüm hizmetleri sağlıyor.