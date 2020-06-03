Türkiye'nin İlk Cep Uydusu Grizu-263A Uzay Yolculuğu için Hazırlanıyor Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasından ismini alan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, patlamada hayatını kaybeden madencilerin isimleriyle birlikte uzaya gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasından ismini alan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, patlamada hayatını kaybeden madencilerin isimleriyle birlikte uzaya gönderilmek üzere hazırlanıyor. Grizu-263A cep uydusunun, yıl sonuna doğru uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Grizu-263A Uzay Takımı Kaptanı Çağla Aytaç Dursun, 4 yıl önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde ortak bir hayalin ürünü olarak çalışmalara başladıklarını, Mühendis Muzaffer Duysal ile yürüttükleri çalışmalarda Zonguldak Üniversitesi'ni ve Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Dursun, American Astronautical Society, NASA, Lockheed Martin, Kratos Space, Praxis Inc, Siemens, U.S. Naval Research Laboratory tarafından desteklenen 'CanSat Competition' adlı model uydu yarışmasında 2018 ve 2019 yıllarında üst üste iki kere dünya ikinciliği elde ettiklerini, geçtiğimiz yıl TEKNOFEST Türksat Model Uydu Yarışması'nda ise birinciliğe sahip olduklarını belirtti ve daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin İlk Cep Uydusu Uzaya Gitmek için Geri Sayıma Başladı

Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Çağla Aytaç Dursun, en küçük uydu standartlarından olan PocketQube (cep uydusu) standartlarına yönelik 2 yıldır çalışmalar gerçekleştirdiklerini, sahip oldukları tecrübelerle, Türkiye'nin ilk cep uydusunu geliştirdiklerini ve uzaya göndermek için hazırlandıklarını ifade etti.

38 kişiden oluşan takımlarla çalışmaları yürüttüklerini belirten Dursun, takımlar tarafında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne alçak dünya yörüngesinde amatör frekansta çalışan uyduları dinleme kabiliyeti kazandıracak uydu yer istasyonu kurulduğunu, Türkiye'nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A'nın uzaya gönderilmesi için İskoçya merkezli Alba Orbital firması aracılığıyla SpaceX ile anlaşıldığını söyledi.

Çağla Aytaç Dursun, 250 gr ağırlığında olan cep uydusunun uzay çalışmaları için önemli bir teknoloji taşıdığını, uydu üzerinde bulunan tüm alt sistemlerin testlerinde başarılı olunduğu taktirde yurt dışına yüksek teknoloji ihraç etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Cep uydusunun, yerleşik bilgisayar (OBC), elektrik-güç (EPS), haberleşme (COMM) ve pasif manyetik stabilizasyon (PMAC) alt sistemleri olmak üzere 4 alt sistemden oluştuğunu belirten Dursun, ilk hedefin Grizu-263A ile uzay ve dünya arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlayarak alt sistemlerin test edilmesi olduğunu sözlerine ekledi. Dursun, bunun yanı sıra, pasif manyetik alt sistemle cep uydusunun uzayda sağlıklı bir şekilde yörüngede kalabilmesini de hedeflediklerini belirtti.

3 Mart 1992'de Kozlu'daki grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madencimizin isimleriyle birlikte uzaya gönderilecek olan Grizu-263A, yıl sonuna doğru uzaya gönderilecek.