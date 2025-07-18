Türkiye'nin günümüzdeki illerinin hangi baş harfini daha fazla taşıdığı merak konusu oldu. İllerin adlarının baş harflerinin dağılımı ve hangi harfin daha fazla kullanıldığı konusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin günümüzdeki illerinden adının baş harfi hangisi olanların sayısı daha fazladır?

TÜRKİYE'NİN GÜNÜMÜZDEKİ İLLERİNDEN ADININ BAŞ HARFİ HANGİSİ OLANLARIN SAYISI DAHA FAZLADIR?

A- K

B- S

C- M

D- D

Cevap : A