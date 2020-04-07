Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Türkiye'de koronavirüs vakaları ile vefat eden koronavirüs hastalarının yaş ve cinsiyete göre dağılımının yer aldığı tabloda, virüse yakalananların yaş aralığı 25 ila 75 arasında yoğunluk gösterirken, ölen hastalarının yaşlarının 60 ve üzeri olduğu dikkat çekti. Peki, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'de son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 76 artarak 725'e ulaştığını, toplam vaka sayısının ise 34 bin 109'a yükseldiğini açıkladı. İyileşen hasta sayısındaki artışa da dikkat çeken Bakan Koca, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının 1.582 olduğunu söyledi.

VAKA VE VEFATLARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMINI PAYLAŞTI

Bakan Koca, vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımı ile vefat eden koronavirüs hastalarının yaş ve cinsiyete göre dağılımını da paylaştı. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de koronavirüse yakalananların yaş aralığı 25 ila 75 arasında yoğunluk gösterirken, vefat eden koronavirüs hastalarının yaşlarının 60 ve üzeri olduğu dikkat çekti. Öte yandan vefat eden hastaların çoğunlukla 60 yaş üzeri ve erkek olduğu dikkat çeken bir başka detay oldu.

Peki, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Türkiye'deki koronavirüs vakalarının genç nüfusta görülmesi, ölüm oranı yüksek olan İtalya'dan bizi ayırır mı? Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla görülüyor? Uzmanlar bu soruları cevapladı.

EK HASTALIKLARA DİKKAT!

Habertürk'e konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Ülkemizde nüfusumuzun genç olmasının avantajı var ama Kovid-19 hastalığını daha sık görmeye başladıkça artık sadece yaşlı hastaların değil özellikle ek hastalığı olan kişilerin ve bağışıklığı düşük olan kişilerin öncelikli olduğunu gördük. Ek hastalıkta en önemlileri; hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, obezite gibi durumlardan bahsediyoruz ve bunlar genellikle yaşlı nüfus diye isimlendirilen 65 yaş üzeri kişilerde daha çok görülüyor. Ama özellikle obezite ve bazı bağışıklığı baskılayan durumlar çocukluk yaşından itibaren her yaşı etkileyen bir durumdur ve risk faktörüdür" diye konuştu.

"YAŞIMIZIN GENÇ OLMASINA GÜVENEMEYİZ"

İtalya'daki ölümlerin büyük bir kısmının ileri yaşlarda meydana geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Kocatürk, "İtalya'da ortalama ölüm yaşı 78.5'dur. Erkeklerde 79, kadınlarda ise 82. Türkiye'de genç nüfus daha fazladır ama 65 yaş üzeri nüfusumuz yaklaşık 7.1 milyon civarında. Bu az bir rakam değil, dolayısıyla onları çok korumamız gerekiyor. Nitekim Bakanlığımızın da yaptığı açıklamada riskin 65 yaştan itibaren daha da arttığını gösteriyor. Kırılma yaşı 60 yaş gibi gözüküyor. Ancak nüfusumuzun genç olması da bir avantaj ama sadece yaşımızın genç olmasına güvenemeyiz. Artık görüyoruz ki Kovid hastalığı tüm yaşlarda riskli olarak seyredebiliyor" dedi.

SUÇLU SİGARA MI ACE RESEPTÖRÜ MÜ?

Koronavirüsten ölümlerin erkeklerde kadınlara oranlara daha yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kocatürk, bu durumu şöyle açıkladı:

"Bu konuda çok ciddi bir tartışma var. En çok suçlanan iki şey var; biri erkeklerde ACE reseptörünün daha fazla olduğunun düşünülmesi, diğeri ise sigara kullanımı. Erkeklerde sigara tüketiminin daha fazla olduğu düşünülüyor ve bu nedene bağlanıyor. Ancak bunlar kesin değil hala araştırma konusu."

"YAŞ TEK BAŞINA ÖLÜMÜ BELİRLEMİYOR"

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilüfer Aykaç, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun Batı Avrupa'ya göre daha düşük olduğunu ancak Almanya örneğinden yola çıkıldığında 65 yaş üstü nüfusun tek başına ölümü belirlemediğini kanıtladığını söyledi.

Dr. Aykaç, "Almanya'da 65 yaş üstü nüfus Türkiye'den fazladır ama bu grubun ölüm oranı ve total ölüm oranı Türkiye'ye göre çok düşüktür. 60 yaş altındaki ölüm oranı dünyaya kıyasla Türkiye'de yüksektir. Ek hastalığı olan ve olmayan biçiminde ayrılsa dahi Türkiye'deki bu grupta mortalite daha yüksektir. Öte yandan dünyada 60 yaş altında da ek hastalığın olduğu bilinmektedir. O nedenle 60 yaş ölüm nedenleri Türkiye ölçeğinde ileri incelemeye tabi tutulmalıdır" diye konuştu.

Türkiye'de koronavirüsün en çok 20-50 yaş arası erkeklerde görüldüğünü vurgulayan Dr. Aykaç, "Bu grup ağırlıkla çalışan kesimdir" derken bu gruptaki kesimde fiziki temasın azaltılması gerektiğini savundu.