Türkiye'nin genç ihracatçıları düzenlenen forumda Kolombiyalı iş insanlarıyla görüştü - Haberler
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Türkiye'nin genç ihracatçıları düzenlenen forumda Kolombiyalı iş insanlarıyla görüştü

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Forumdan detaylar Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla kurduğu Genç TİM, Bogota'da düzenlenen iş forumunda Kolombiyalı iş insanlarıyla görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Forumdan detaylar Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla kurduğu Genç TİM, Bogota'da düzenlenen iş forumunda Kolombiyalı iş insanlarıyla görüştü.

Türkiye'nin genç ihracatçıları düzenlenen forumda Kolombiyalı iş insanlarıyla görüştü

Türkiye'nin genç ihracatçıları düzenlenen forumda Kolombiyalı iş insanlarıyla görüştü

Türkiye'nin genç ihracatçıları düzenlenen forumda Kolombiyalı iş insanlarıyla görüştü

AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri
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