Türkiye'nin genç ihracatçıları düzenlenen forumda Kolombiyalı iş insanlarıyla görüştü
AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Forumdan detaylar Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla kurduğu Genç TİM, Bogota'da düzenlenen iş forumunda Kolombiyalı iş insanlarıyla görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Forumdan detaylar Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla kurduğu Genç TİM, Bogota'da düzenlenen iş forumunda Kolombiyalı iş insanlarıyla görüştü.