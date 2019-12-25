: Türkiye'nin en yaşlı insanı, 113 yaşında hayata gözlerini yumdu

25.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:16

Nüfus kayıtlarına doğum tarihi 1907 olarak geçen ve Türkiye'nin en yaşlı insanı olarak gösterilen Muğlalı 113 yaşındaki Ayşe Uçar yaşamını yitirdi.

13 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Uçar, 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. 92 ve 89 yaşlarında iki kızı, 76 yaşında da gelini bulunan Ayşe Uçar, kızları ile yaşamını sürdürüyordu.

KAYMAKAM YAKINDAN İLGİLENİYORDU

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Türkiye'nin en yaşlı insanı Ayşe Uçar'ı sık sık ziyaret ederek sağlık sorunları ile yakından ilgileniyordu.

"BU SABAH VEFAT ETTİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Ayşe ninenin hayatını kaybettiğini açıklayan Kaymakam Yıldız, "Ayşe Uçar ninemize Allah rahmet eylesin. Sağlığı ile ilgili sık sık bilgi alıyordum. Bu sabah saat 05.00 sıralarında vefat ettiğini öğrendim. Muğla önemli bir yaşayan hafızasını kaybetti" dedi.

Kaynak: İHA

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