Türkiye'nin en soğuk ilçesinde termometreler eksi 39'u gösterdi - Haberler
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Türkiye'nin en soğuk ilçesinde termometreler eksi 39'u gösterdi

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde termometreler eksi 39'u gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının eksi 39 dereceye düşmesiyle hayat adeta durma noktasına geldi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının eksi 39 dereceye düşmesiyle hayat adeta durma noktasına geldi.

Deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde termometreler eksi 39 dereceyi gösterdi. Çaldıran'da hayat adeta durma noktasına geldi. Geçtiğimiz günlerde eksi 41 dereceyi gören ilçede en son 9 Ocak 1990 tarihinde eksi 46.4 ile rekor derece kaydedilmişti.

Çaldıran ilçesinde gece termometrelerin eksi 39,2 dereceyi göstermesiyle çatılarda uzun buz sarkıtları da oluştu.

(Muhammed Onur Yavrutürk-İHA)

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde termometreler eksi 39'u gösterdi

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde termometreler eksi 39'u gösterdi

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde termometreler eksi 39'u gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çaldıran, Van, Güncel, Haber

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