Türkiye'nin en iyi bahçe ve balkon mobilyası ödülü
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Türkiye'nin en iyi bahçe ve balkon mobilyası ödülü

Türkiye'nin en iyi bahçe ve balkon mobilyası ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Divano Home, Türkiye'nin 'En iyi bahçe ve balkon mobilya markası' ödülünü aldı.

Divano Home, Türkiye'nin 'En iyi bahçe ve balkon mobilya markası' ödülünü aldı.

9. dijital dünyanın enleri ödül töreninde, Türkiye'nin en iyi bahçe ve balkon mobilya markası ödülü Divano Home Yönetim Kurulu Başkanı Murat Teker'e takdim edildi. Teker, "Markamızı kurmaya 2 yıl önce karar verdik. Bahçe ve balkon mobilyası online satış ve perakende satış olarak kurduk. Merkezimiz olan ilk showroomu Eskişehir'de açtık. Esas beklentimiz online satışı perakende showroomla destekleyerek devam etmek. Kendimize özgü bahçe ve balkon tasarımları ile destekleyerek ticari ürünlerimizde online satışa sunmaktayız. Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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