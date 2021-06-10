Türkiye'nin en genç muhtarı derneğe üye oldu
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Türkiye'nin en genç muhtarı derneğe üye oldu

Türkiye'nin en genç muhtarı derneğe üye oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun'un Havza ilçesinde yapılan ara seçimde 18 yaşında muhtar olarak Türkiye'nin en genç muhtarı seçilen Ali Külekçi, Havza Muhtarları Derneği'ne üye oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde yapılan ara seçimde 18 yaşında muhtar olarak Türkiye'nin en genç muhtarı seçilen Ali Külekçi, Havza Muhtarları Derneği'ne üye oldu.

Vefat eden muhtarın yerine Ağcamahmut Mahallesi'nde muhtar olarak seçilen Ali Külekçi, Havza Muhtarları Derneği'ne üye kaydını yaptırdı. Dernek lokalini ziyaret eden Külekçi, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Havza Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Zeki Kurt, Dernek Başkan Yardımcısı Bekir Erdem ile bir süre görüştü.

Ahmet Çavdar, "Genç kardeşimizi yanımızda görmekten mutluluk ve onur duyduk. Öncelikle Ali kardeşimizi göstermiş olduğu medeni cesaretten dolayı tebrik ediyorum. Umarım kardeşimiz gençliğinin vermiş olduğu atiklik ile güzel hizmetler yapacak. Bizler de gerek dernek olarak gerekse şahsım olarak kardeşimizin her zaman yanında ve yardımcısı olacağız" dedi.

Havza Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Zeki Kurt da Ali Külekçi'yi tebrik ederek, "Kardeşimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.

Ağcamahmut Muhtarı Ali Külekçi ise "Ben bunun farkındayım ve bunun altından kalkacak güçteyim. Tabii, bunu yaparken değerli muhtarlarımızın bilgi, deneyim ve tecrübelerinden güç alacağım. Birlik içerisinde hem mahalleme hem de çevreme hizmet etmenin gayretinde olacağım. Bu düşünce ile Havza Muhtarları Derneğine üye olarak değerli ağabeylerimizin yanında olmayı tercih ettim" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Ağcamahmut Muhtarı Ali Külekçi, Havza Muhtarları Derneği üyelik formunu imzalayarak Dernek Başkanı Ahmet Çavdar'a teslim etti. - SAMSUN

Türkiye'nin en genç muhtarı derneğe üye oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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