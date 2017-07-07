Türkiye'nin En Çok Konuşulan Kadını Müge Anlı

En çok konuşulan kadın aktüel programları açıklandı …

Canlı olarak yayınlandığı gündüz kuşağında en çok izlenen programlar arasında yer alan ve başarılı televizyoncu Müge Anlı ve ekibinin hazırladığı program hakkında geçtiğimiz ay yazılı basına 71 haber yansıdığı tespit edildi.

İkinci sırada kaybolan çocukları ailelerine kavuşturmak için yola çıkan ve deneyimli programcı İnci Ertuğrul'un sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Kaybolan Çiçekler yer alırken, program ile ilgili yazılı basında 26 haber çıktığı belirlendi.

Her ay televizyon programlarının basında çıkan haberlerinin incelendiği rapora göre, üçüncü sırada yaşamın içinden bir çok farklı konunun gündeme geldiği ve başarılı sunucu Zahide Yetiş tarafından sunulan Zahide Yetiş'le isimli program yer alırken, program hakkında yazılı basında 22 haber çıktığı saptandı.

