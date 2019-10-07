Türkiye'nin 'Barış Pınarı' harekatı YPG'yi endişendirdi! Amerika ile devriyeleri artırdılar

07.10.2019 09:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında operasyon sinyalini vermişti. 'Barış Pınarları' ifadesini kullanan Erdoğan, operasyon için talimatları verdiklerini belirtmişti. Türkiye'nin olası operasyon düzenlemesine karşı çıkan Amerika, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yle birlikte olmaya devam ediyor. Bölgeden gelen bir fotoğrafta Türkiye'nin operasyon hazırlığı sonrası Amerika'nın YPG ile devriyelerini artırdığı görülüyor.

TÜRKİYE'NİN OPERASYONU YPG'Yİ ENDİŞENDİRDİ

ABD, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka ilinin Tel Abyad ilçesinde devriye görevi gerçekleştirdi. Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'nın Tel Abyad ilçesinde ABD bayraklı personel taşıyıcı 7 zırhlı araçtan oluşan konvoyun devriye gezdiği öğrenildi.

AMERİKA'NIN YARDIMI DEVAM EDİYOR

Gece geç saatlerde terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı işgal altında tuttuğu Fırat'ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine yerleştirmişti. Diğer yandan YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla içinde keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etmişti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen toplantıda Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız, silah, mühimmat yüklü bunları terör örgütüne teslim edeceksiniz sonra stratejik ortağız diyeceksiniz.

'BARIŞ PINARI'

Erdoğan'ın, "Barış Pınarları" ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı şeklinde yorumlandı. Erdoğan'ın "Barış Pınarları"nı özellikle çoğul belirtmesi de, olası operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret olarak değerlendirildi. Olası harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor.