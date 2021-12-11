Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Kuşadası'nda toplandı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Aydın Bölge Toplantısı Kuşadası'nda yapıldı.

Kuşadası'nda bir otelde düzenlenen toplantıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İzmir ve Aydın illerinde görev yapan ve eski belediye meclis üyeleri katıldı.

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'nin ülkenin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çeken Birlik Başkanı Kocabıyık, "Meclis üyeliği önemli bir görevdir. Kentle ilgili projeler meclis üyeleri sayesinde yürütülür. Belediye başkanlarının yetişemediği her işe belediye meclis üyeleri bakar. Biz bu önemli görevi yürüten herkesi temsil ediyoruz. Bugün aramızda belediye meclis üyelerinin yanı sıra eski belediye başkanlarımız da var. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar da, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Aydın Bölge Toplantısı'na katıldı. Birlik Başkanı Yalçın Kocabıyık'a nazik daveti için teşekkür eden belediye meclis üyesi Emre Fazlılar, Kuşadası'nda yaşama geçirdikleri ve planları dahilinde olan projelerle ilgili bilgi verdi.

Toplantı sonunda Birlik Başkanı Yalçın Kocabıyık, etkinliğin Kuşadası'nda yapılmasına katkı sunanlara teşekkür plaketi verdi. - AYDIN