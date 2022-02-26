Türkiye, Malezya ile ticari iş birliğini artırmayı hedefliyor

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Türkiye ile Malezya arasındaki ticari iş birliğinin daha da geliştirilmeye müsait olduğunu belirtti.

Büyükelçi Kavakcı, Türkiye-Malezya arasındaki ticari ilişkileri ele almak amacıyla bulunduğu Malezya'nın Sarawak eyaletindeki ziyaretleri kapsamında, Eyalet Başbakanı Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sarawak İş Federasyonu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Datuk Abang Abdul Karim Tun Openg ve Malezya Üreticiler Federasyonu Sarawak Başkanı Dato Sri Victor Hii Lu Thian ile görüştü.

Türkiye-Malezya arasıdaki ticari ilişkileri değerlendiren Büyükelçi Kavakcı, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artırılması gerektiğini belirterek, potansiyel iş birliği alanları olarak sanayi sektöründe kullanılan makine ve ekipmanlar ile helal gıda ve tarıma dikkati çekti.

Büyükelçi Kavakcı, "Türkiye ile Malezya arasındaki ticari iş birliği daha da geliştirilmeye müsait. Bu konuda Sarawak eyaletiyle de ticari ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Buradan daha fazla miktarda alüminyum ve benzeri materyallerin satın alınabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Sarawak İş Federasyonu ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Datuk Abang Abdul Karim Tun Openg, iki ülke iş insanlarını bir araya getirecek bir platform kurmak için anlaşma imzalanmasının önemli olduğunu belirtti.

Türk iş insanlarını Sarawak'a davet eden oda başkanı, eyalette dijitalleşme, 5G teknolojisi, yol ve köprü inşası ile turizm alanlarında yatırım planlamaları olduğunu ifade etti.

Ticaret Müşaviri Elif Haliloğlu Güngüneş de mal ticaretinin yanı sıra Türkiye'nin müteahhitlik sektöründe sahip olduğu tecrübeye dikkati çekerek, Türkiye'deki uluslararası çapta rekabetçi firmaların Sarawak'ta özellikle sosyal konut ve alt yapı projelerini üstlenebileceğini söyledi.

Görüşmeler, karşılıklı hediyeleşmeyle sona erdi.