Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada Türkiye koronavirüs salgınındaki dünya sıralamasında 30 bin 217 vaka ile 9. sırada, 649 can kaybıyla da 12. sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı son veriler, diğer ülkelerdeki verilerle karşılaştırıldığında, Türkiye koronavirüs salgınındaki dünya sıralamasında toplam tanı sayısında 9; can kayıplarında da 12. sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan itibarıyla Türkiye'deki Koronavirüs tanı sayısının 30 bin 217'ye; ölüm sayısının da 649'a yükseldiğini duyurdu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Türkiye'nin 30 bin 217 vaka sayısı ile dünya genelinde 9. sırada yer aldığı listenin ilk 10 sıralaması şöyle:

1) ABD

2) İspanya

3) İtalya

4) Almanya

5) Fransa

6) Çin

7) İran

8) Birleşik Krallık

9) Türkiye

10) İsviçre

Türkiye'nin 649 can kaybı ile 12. sırada yer aldığı sıralama ise şöyle:

1) İtalya

2) İspanya

3) ABD

4) Fransa

5) Birleşik Krallık

6) İran

7) Çin

8) Hollanda

9) Almanya

10) Belçika

11) İsviçre

12) Türkiye

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 30 bin 217'ye, can kaybının 649'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre, toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı 1326 oldu.

Bugünkü test sayısı 21 bin 400, vaka sayısı 3 bin 148, iyileşen hasta sayısı 284, vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti.