Türkiye karşıtı tasarının Senato'da oylanmasını reddeden Lindsey Graham, kararının gerekçesini açıkladı

25.11.2019 08:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:59

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 yılında yaşanan Ermeni olaylarının ABD'de Senato tarafından "soykırım" olarak oylanması kararını bloke etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye 13 Kasım'da ziyaretlerde bulunurken Graham'ın veto kararı 14 Kasım'da yaşanmıştı. Senatör Graham, bu kararı alma gerekçesini "Bunu yapmamın tek nedeni onun (Erdoğan) hala şehirde olmasıydı" sözleriyle dile getirdi. Graham, bunu yapması için Beyaz Saray'daki bir yetkiliden talimat aldığını da itiraf etti.

13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya gelmiş ve iki lider arasındaki görüşmenin bir kısmında beş Cumhuriyetçi senatör de yer almıştı.

Lindsey Graham da bu senatörler arasındaydı.

BEYAZ SARAY'DAN TALİMAT

Axios'un haberine göre; Graham görüşme sonrası Oval Ofis'ten ayrılmak üzereyken, bir Beyaz Saray yetkilisi onu durdurup, Senato'ya dönmesini ve 'soykırım' tasarısını bloke etmesini rica etti.

Lindsey Graham bu gelişmeyi cumartesi günü telefonda Axios muhabirine teyit etti:

Graham, "Görüşme sonrası yan yana gelerek neler olduğuna ilişkin konuştuk" derken, sonrası ise şöyle gelişmiş:

Yanına Beyaz Saray'ın yasama işlerinden sorumlu yetkilisi gelmiş ve kendisine Bob Menendez'in (Demokrat senatör) 'Ermeni soykırımı' tasarısını Senato'ya getireceğini söyleyip buna karşı çıkıp çıkamayacağını sormuş.

ERDOĞAN ABD'DE OLDUĞU İÇİN VETO TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Graham da "Elbette" yanıtını verdim, "Bunu yapmamın tek nedeni onun (Erdoğan) hâlâ şehirde olmasıydı. Zamanlama çok kötü olurdu. Mümkünse ilişkiyi (ABD-Türkiye) kurtarmaya çalışıyorum" dedi.

Ermeni tasarısını engellemenin kendisinde rahatsızlık yaratıp yaratmadığı yolundaki bir soruya ise Lindsey Graham şu yanıtı verdi:

"Evet. Çünkü Bob'u (Menendez) seviyorum. Yıllardır bu konuda çalışıyor fakat Türkiye Cumhurbaşkanı şehirdeyken bunun olmasını piyasaların kaldıramayacağını düşündüm."

BİR DAHAKİ SEFER ENGELLENMEYECEK

Senatör Graham, Ermeni tasarısının Senato'da görüşülmesini "bir dahaki sefer" engellemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Graham'ın "bir dahaki sefer" ifadesinin ise geçen hafta karşılık bulduğu ortaya çıktı.

Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Ted Cruz, geçen hafta tasarıyı bir kez daha Senato'ya getirmek istedi. Bu kez de Beyaz Saray bir başka Cumhuriyetçi senatörden, David Perdue'den ricacı oldu.

Perdue'nin Sözcüsü, "Senatör Perdue, Türkiye ve diğer müttefiklerimizle bölgede süren hassas müzakereleri tehlikeye atacağı kaygısıyla bu tasarının oylanmasına karşı çıktı" açıklaması yaptı.

1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan tasarı, 29 Ekim'de ABD Temsilciler Meclisi'nde 11 aleyhteki oya karşı 405 lehte oyla kabul edilmişti.

Ankara Yönetimi ise karara ilişkin "yok hükmünde" değerlendirmesi yapmıştı.

LİNDSAY GRAHAM KİMDİR?

64 yaşındaki Lindsay Graham, 2003'ten bu yana ABD Senatosu'nda görev yapıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri arasındaki Graham aynı zamanda, Trump hakkında açılan görevden azil soruşturmasının Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya geçerek devam etmesi halinde, konuyu ele alacak olan komisyonlar arasında yer alan Adalet Komisyonu'nun da başkanı olarak görev yapıyor.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİTLERİ

Graham, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı süre zarfında Türkiye'ye yaptırım tehditleri savurmasıyla gündeme gelmişti.

ABD'li senatör Lindsey Graham, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmesi sebebiyle İran'a uygulanan yaptırımlardan beri Türkiye için "En felç edici" yaptırımların üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.