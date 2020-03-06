Türkiye kapıları, Almanya ise kesenin ağzını açtı: Para verelim, mültecileri tutun

06.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:26

Esed rejiminin İdlib'de gerçekleştirdiği ve 34 askerimizin şehit düştüğü saldırıların ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememe kararı aldı. Bugün saat 12.00 itibariyle Edirne üzerinden Yunanistan'a geçen mülteci sayısı 142 bin 175 olurken Almanya'dan bir çağrı geldi. Türkiye'ye yapılacak mali desteğin sürdürülmesini isteyen Alman hükümeti, buna karşılık mültecilerin Türkiye'de kalmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği kararla Türkiye, mültecilere Avrupa'nın kapılarını açtı. Karar, Avrupa'da büyük bir endişeye neden oldu. Yunanistan'ın kapılarına dayanan mülteciler, Avrupa'ya ilerlemek için büyük bir mücadele verirken Avrupalı liderler üst üste Türkiye'ye çağrılar yapmaya başladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

"MALİ DESTEK SÜRSÜN"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sığınmacılar konusunda Türkiye'ye mali desteğin sürdürülmesini, bunun karşılığında da Türkiye'nin mutabakata uyması gerektiğini söyledi.

Mutabakat gereği Türkiye, mültecilerin ülkeden ayrılmasına engel olmak şartıyla Avrupa'dan maddi destek alıyor.

AB: DAHA FAZLA PARA VERELİM

Öte yandan mülteci krizi AB'yi de harekete geçirdi. AB'den yapılan açıklamada "Türkiye'ye daha fazla para vermek için görüşüyoruz ama mültecilerin baskı unsuru olarak kullanılması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

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