Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı (2)
Bakan önünde basın açıklaması yapmaları Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5.
Bakan önünde basın açıklaması yapmaları
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini paylaştı. (2)
Kaynak: AA
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