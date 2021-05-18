Türkiye Espor Basketbol Ligi haftanın takımı yayınlandı!

Bu haftanın karşılaşmaları çok çekişmeli geçti.

Basketbolseverleri ekranlara kitleyen Türkiye Espor Basketbol Ligi haftanın takımı yayınlandı. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden haftanın takımını duyuran bir görsel paylaştı. VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen lig tam gaz devam ediyor.

İlk hafta karşılaşmalarının sonuçlanmasıyla birlikte haftanın takımı belli oldu. Biz de sizler için ilk haftanın en iyi 5'lisini sizler için derledik:

Alaz Bakkaloğlu (Blaze Esports)

Francois Gardes (OtherSide Esports)

İbrahim Can Yaman (Beşiktaş Esports)

Egecan Uçan (Blaze Esports)

Emre Kaya (Regnum Carya Esports)

İlk haftanın en iyi takımına göz attığımızda Blaze Esports organizasyonundan 2 oyuncunun girdiğini görüyoruz. İlk hafta gösterdikleri başarılı performansla birlikte organizasyon toplamda 2 kişiyi haftanın en iyi 5'lisine sokmayı başardı.

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Kaynak: Playerbros