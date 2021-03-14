Türkiye Espor Basketbol Ligi 20, 21. ve 22. hafta karşılaşmaları başlıyor!
Karşılaşmalar 21: 00'da başlıyor!
Ülkemizin ilk profesyonel basketbol ligi olan Türkiye Basketbol Ligi'nde bugün normal sezonun son haftasına geldik. 20, 21. ve 22. hafta karşılaşma programı Türkiye Espor Basketbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.
Hem profesyonel spor liglerinden tanıdığımız takımların, hem de birbirinden başarılı Espor kulüplerinin yer aldığı ligin 20, 21 ve 22. hafta fikstürü şu şekilde;
Türkiye Espor Basketbol Ligi 20. hafta fikstürü (21: 00)
Steel Tactics - Bursaspor
Çamlıca Espor - Beşiktaş Esports
Kocaelispor - Antalyaspor
Galatasaray Espor - FastPay Wildcats
Godzılla Eports - Blaze Esports
Dıgıtal Athletıcs - Eskişehirspor
Türkiye Espor Basketbol Ligi 21. hafta fikstürü (22: 00)
Steel Tactics - FastPay Wildcats
Antalyaspor - Godzılla Esports
Çamlıca Espor - Eskişehirspor
Bursaspor - Digital Athletıcs
Beşiktaş Esports - Blaze Esports
Galatasaray Espor - Kocaelispor
Türkiye Espor Basketbol Ligi 22. hafta fikstürü (23: 00)
Steel Tactics - Beşiktaş Esports
Bursaspor - Kocaelispor
Galatasaray Espor - Çamlıca Espor
Antalyaspor - Blaze Esports
FastPay Wildcats - Digital Athletıcs
Godzılla Esports - Eskişehirspor
20, 21 ve 22. hafta karşılaşmaları bugün saat 21: 00, 22: 00 ve 23.00'da oynanacak. Eğer sizler de basketbol liginin heyecanına ortak olup takip etmek istiyorsanız ligin resmi sosyal medya hesaplarını takibe alabilirsiniz.
Ligin 20, 21 ve 22. hafta fikstürünü duyurduğu Instagram gönderisi ise şu şekilde;
Kaynak: Playerbros