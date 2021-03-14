Türkiye Espor Basketbol Ligi 20, 21. ve 22. hafta karşılaşmaları başlıyor!
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Türkiye Espor Basketbol Ligi 20, 21. ve 22. hafta karşılaşmaları başlıyor!

14.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:22
Türkiye Espor Basketbol Ligi 20, 21. ve 22. hafta karşılaşmaları başlıyor!

Karşılaşmalar 21: 00'da başlıyor!

Ülkemizin ilk profesyonel basketbol ligi olan Türkiye Basketbol Ligi'nde bugün normal sezonun son haftasına geldik. 20, 21. ve 22. hafta karşılaşma programı Türkiye Espor Basketbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Hem profesyonel spor liglerinden tanıdığımız takımların, hem de birbirinden başarılı Espor kulüplerinin yer aldığı ligin 20, 21 ve 22. hafta fikstürü şu şekilde;

Türkiye Espor Basketbol Ligi 20. hafta fikstürü (21: 00)

Steel Tactics - Bursaspor

Çamlıca Espor - Beşiktaş Esports

Kocaelispor - Antalyaspor

Galatasaray Espor - FastPay Wildcats

Godzılla Eports - Blaze Esports

Dıgıtal Athletıcs - Eskişehirspor

Türkiye Espor Basketbol Ligi 21. hafta fikstürü (22: 00)

Steel Tactics - FastPay Wildcats

Antalyaspor - Godzılla Esports

Çamlıca Espor - Eskişehirspor

Bursaspor - Digital Athletıcs

Beşiktaş Esports - Blaze Esports

Galatasaray Espor - Kocaelispor

Türkiye Espor Basketbol Ligi 22. hafta fikstürü (23: 00)

Steel Tactics - Beşiktaş Esports

Bursaspor - Kocaelispor

Galatasaray Espor - Çamlıca Espor

Antalyaspor - Blaze Esports

FastPay Wildcats - Digital Athletıcs

Godzılla Esports - Eskişehirspor

20, 21 ve 22. hafta karşılaşmaları bugün saat 21: 00, 22: 00 ve 23.00'da oynanacak. Eğer sizler de basketbol liginin heyecanına ortak olup takip etmek istiyorsanız ligin resmi sosyal medya hesaplarını takibe alabilirsiniz.

Ligin 20, 21 ve 22. hafta fikstürünü duyurduğu Instagram gönderisi ise şu şekilde;

Kaynak: Playerbros

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