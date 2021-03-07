Türkiye Espor Basketbol Ligi 18. ve 19. hafta karşılaşmaları başlıyor!
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Türkiye Espor Basketbol Ligi 18. ve 19. hafta karşılaşmaları başlıyor!

07.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:20
Türkiye Espor Basketbol Ligi 18. ve 19. hafta karşılaşmaları başlıyor!

Karşılaşmalar 21: 00'da başlıyor!

Ülkemizin ilk profesyonel basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde bugün çift maç haftasındayız. 18. ve 19. hafta karşılaşma programı Türkiye Espor Basketbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Hem profesyonel spor liglerinden tanıdığımız takımların, hem de birbirinden başarılı Espor kulüplerinin yer aldığı ligin 18. ve 19. hafta fikstürü şu şekilde.

Türkiye Espor Basketbol Ligi 18. hafta fikstürü (21: 00)

Dıgıtal Athletıcs - Steel Tactıcs 

Eskişehirspor - Blaze Esports

Godzılla Esports - Galatasaray Espor

FastPay Wildcats - Kocaelispor

Beşiktaş Esports - Antalyaspor

Çamlıca Espor - Bursaspor

Türkiye Espor Basketbol Ligi 19. hafta fikstürü (22: 00)

Steel Tactics - Kocaelispor

Galatasaray Esports - Beşiktaş Esports

Bursaspor - Blaze Esports

Dıgıtal Athletıcs - Çamlıca Espor

Antalyaspor - Eskişehirspor

FastPay Wildcats - Godzılla Esports

18.ve 19. hafta karşılaşmaları bugün saat 21: 00 ve 22.00'da oynanacak.  Eğer sizler de Türkiye Basketbol Ligi heyecanına ortak olup takip etmek istiyorsanız ligin resmi sosyal medya hesaplarını takibe alabilirsiniz.

Türkiye Espor Basketbol Ligi 18. ve 19. hafta fikstürünü duyurduğu Instagram gönderisi ise şu şekilde;

Kaynak: Playerbros

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