Türkiye Espor Basketbol Ligi 18. ve 19. hafta karşılaşmaları başlıyor!
Karşılaşmalar 21: 00'da başlıyor!
Ülkemizin ilk profesyonel basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde bugün çift maç haftasındayız. 18. ve 19. hafta karşılaşma programı Türkiye Espor Basketbol Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.
Hem profesyonel spor liglerinden tanıdığımız takımların, hem de birbirinden başarılı Espor kulüplerinin yer aldığı ligin 18. ve 19. hafta fikstürü şu şekilde.
Türkiye Espor Basketbol Ligi 18. hafta fikstürü (21: 00)
Dıgıtal Athletıcs - Steel Tactıcs
Eskişehirspor - Blaze Esports
Godzılla Esports - Galatasaray Espor
FastPay Wildcats - Kocaelispor
Beşiktaş Esports - Antalyaspor
Çamlıca Espor - Bursaspor
Türkiye Espor Basketbol Ligi 19. hafta fikstürü (22: 00)
Steel Tactics - Kocaelispor
Galatasaray Esports - Beşiktaş Esports
Bursaspor - Blaze Esports
Dıgıtal Athletıcs - Çamlıca Espor
Antalyaspor - Eskişehirspor
FastPay Wildcats - Godzılla Esports
18.ve 19. hafta karşılaşmaları bugün saat 21: 00 ve 22.00'da oynanacak. Eğer sizler de Türkiye Basketbol Ligi heyecanına ortak olup takip etmek istiyorsanız ligin resmi sosyal medya hesaplarını takibe alabilirsiniz.
Türkiye Espor Basketbol Ligi 18. ve 19. hafta fikstürünü duyurduğu Instagram gönderisi ise şu şekilde;
Kaynak: Playerbros