Türkiye'den Çin'e Satılan İlk Film: Saklambaç

Yapımcılığını Blackwell Productions'un üstlendiği ve 21 Temmuz'da vizyona girmeye hazırlanan SAKLAMBAÇ isimli sinema filmi, Çin yolcusu.

Psikolojik gerilim türündeki ilginç örneklerden biri olarak dikkatleri üzerine çeken yerli yapım, 21 Temmuz'da Türkiye dışında Çin'de de vizyona girmeye hazırlanıyor.



ÇİN'DE VİZYONA GİRECEK

Filmin Yapımcısı İsmail Karakuyu, yapım aşamasında başladıkları temasların filmin çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte nihayetlendiğini belirterek, filmin Çince altyazı ve Çince Dublaj seçenekleri ile Çin'de vizyona gireceğini duyurdu.



BEKLENENDEN DAHA FAZLA İLGİ GÖRDÜ

Filmin Youtube'de yayınlanan fragmanında da Çince altyazıya çevrili versiyonuna yer verdiklerini kaydeden Karakuyu, filmin beklenenden fazla ilgi görmesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, Saklambaç'ın Fransa, Belkçika, Almanya ve Azerbaycan'da da vizyona girmesi için temaslara başladıklarını duyurdu.