Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvuruları katlanarak arttı
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Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvuruları katlanarak arttı

Eurostat: AB üyeliği bekleyen ülkelerden yapılan iltica başvuruları son 10 yılda 5,5 kat arttı. Türkiye'den gelen başvuru sayısı ise 2016'dan itibaren katlanarak yükseldi

16.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:11
Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvuruları katlanarak arttı

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat üyeliği için bekleyen ülkelerden yapılan iltica başvuru kabul sayılarını son raporunda yayımladı.


Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve 'den yapılan iltica başvurularının 5 yıllık verilerinin bulunduğu raporda 2016'dan itibaren Türkiye'den yapılan başvuru kabullerinin katlanarak arttığı dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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