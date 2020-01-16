Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvuruları katlanarak arttı

16.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:11

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat Avrupa Birliği üyeliği için bekleyen ülkelerden yapılan iltica başvuru kabul sayılarını son raporunda yayımladı.



Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Türkiye'den yapılan iltica başvurularının 5 yıllık verilerinin bulunduğu raporda 2016'dan itibaren Türkiye'den yapılan başvuru kabullerinin katlanarak arttığı dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle