Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvuruları katlanarak arttı
Eurostat: AB üyeliği bekleyen ülkelerden yapılan iltica başvuruları son 10 yılda 5,5 kat arttı. Türkiye'den gelen başvuru sayısı ise 2016'dan itibaren katlanarak yükseldi
Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat Avrupa Birliği üyeliği için bekleyen ülkelerden yapılan iltica başvuru kabul sayılarını son raporunda yayımladı.
Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Türkiye'den yapılan iltica başvurularının 5 yıllık verilerinin bulunduğu raporda 2016'dan itibaren Türkiye'den yapılan başvuru kabullerinin katlanarak arttığı dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle