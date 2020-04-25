Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili 25 Nisan verilerine göre günlük yeni vaka sayısı 2861 olurken günlük iyileşen sayısı ise 3845 oldu ve iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını 984 kişi geçmiş oldu.

11 Mart'ta Türkiye'de görülen koronavirüs salgını sürecinde 2 aya yaklaşırken salgınla ilgili günlük paylaşılan veriler olumlu gelişmeleri gözler önüne seriyor. İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ HASTA SAYISINI GEÇTİ Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaştığı 25 Nisan verilerine göre Türkiye'de koronavirüs tedavisi gören hasta sayısı günlük verilerde Türkiye'de koronavirüse yeni yakalanan hasta sayısından neredeyse 1000 kişi fazla oldu. Bakan bu gelişmeyi şu sözlerle duyurdu: "Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart." TEST SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞIYOR Koronavirüs şüphesiyle son 24 saatte 38 bin 308 test gerçekleştirildi. Testlerde toplam sayı ise 868 bin 565'i buldu. Öte yandan bin 782 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 900.