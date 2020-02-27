Türkiye'deki ilk koronavirüs anketinin sonuçları yayınlandı

27.02.2020 20:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:48

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50 ülkeye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 2 bin 810 kişi yaşamını yitirdi. Tüm dünyada büyük paniğe neden olan ölümcül virüse karşı Türkiye ise başarılı bir sınav verdi. İran ve Çin'den Türkiye'ye getirilen yolcular dahil olmak üzere koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan hastalara yapılan tetkiklerde sonuçlar negatif çıktı.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ İLK ANKET YAPILDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye'de koronavirüsle ilgili ilk anket yapıldı. Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Faruk Acar, koronavirüs anketi sonuçlarını Habertürk ekranlarında yayınladı.

Vatandaşlara, ilk olarak "Koronavirüs biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların yüzde 62'si "Biyolojik bir silahtır", yüzde 21'i "Doğal olarak ortaya çıkan bir virüstür" ve yüzde 17'si "Fikrim yok" yanıtını verdi.

"VATANDAŞLAR KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİNİ BİLİYOR MU?"

Ankete katılan vatandaşlara ikinci olarak "