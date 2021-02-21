Türkiye'deki başarılı akademisyenler belli oldu

'Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyen' başlıklı çalışma yayınlandı. Türkiye'deki en başarılı akademisyenler listesine 125 isimle giren Sağlık Bilimleri Üniversitesi, listenin 10'uncu sırasında yer aldığını duyurdu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Alper, "Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyen" başlıklı çalışmayı Researchgate.com 'da yayınladı. Türk üniversitelerinde görev yapan yerli ve yabancı akademisyenler içinde Google Scholar profillerine göre en çok atıf alan ve H index'ine sahip ilk 6 bin kişi açıklandı. Türkiye'deki en başarılı akademisyenler listesine Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden de 125 isim girdi.

"BAŞARI BİR EKİP İŞİDİR"

Google Scholar açık profillerine göre "Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyen" başlıklı çalışmada Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden H indeksine göre 125, atıf sayısına göre 116 akademisyenin yer almasından büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Ülkemizin akademik katma değeri üzerinde muazzam bir paya sahip olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü ve bir parçası olmaktan her zaman onur duydum. 2015'te kurulan bir kurum olarak kayıtlara geçse de, SBÜ kadim bir mirasın yüzyılımızdaki onurlu bir numunesidir. Nicel veriler içinde naçizane bizim de adımızın zikredilmiş olması yine büyük SBÜ ailesinin bilinçli ve onurlu yürüyüşünün bereketidir. Listeye girmiş ya da girememiş tüm akademisyenlerimizi, bütün kadrolarımızı buradan gönülden kutladığımı ifade etmek isterim. Zira başarı bir ekip işidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı