Türkiye'de yemek borusu kanseri en çok Van ve Erzurum'da görülüyor
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Türkiye'de yemek borusu kanseri en çok Van ve Erzurum'da görülüyor

Türkiye'de yemek borusu kanseri en çok Van ve Erzurum'da görülüyor Van'daki kanser hastaları yaşadıkları kentte şifa buluyor Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet yürüten Radyasyon Onkolojisi Merkezi, bölgede en çok görülen özofagus (yemek...

03.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:44

Türkiye'de yemek borusu kanseri en çok Van ve Erzurum'da görülüyor

Van'daki kanser hastaları yaşadıkları kentte şifa buluyor

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet yürüten Radyasyon Onkolojisi Merkezi, bölgede en çok görülen özofagus (yemek borusu) kanseri hastalarının şifa bulmasında büyük rol oynuyor.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Merkezi, kurulduğu günden bu yana radyoterapi tedavisiyle kanser hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Van'daki özofagus kanseri hastaları radyoterapi tedavisi sayesinde dışarıya sevk edilmeden sağlığına kavuşabiliyor.

Türkiye'de özofagus kanseri vakalarının yüzde 60-70'lik oranı Van'da bulunurken, bölgede Van'ı ise Erzurum takip ediyor. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve ekibi tarafından 2015 yılında yayınlanan bir çalışmada bölgede tandır dumanı, tuzlu ve salamuralı yiyeceklerin yemek borusu ve mide kanseriyle ilişkisi bulundu. Risk faktörleri olan tandırda ekmek pişirme geleneğinin devam ettiği, sıcak içecek, yüksek tuzlu ve salamura yiyecek tüketiminin yaygın olduğu Van ve Erzurum illerinde bu kanserin görülmesinin nedeni olarak gösteriliyor. Böylece Van, Uzakdoğu ülkelerinden Çin'in, Erzurum ise vaka sayısı konusunda Japonya'nın eyaletine benzerlik gösterdiği belirtiliyor.

"Şehir dışına çıkmalarına gerek duymuyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Taylan Bükülmez, özofagus kanser türünün Türkiye'de en çok Van ve Erzurum illerinde görüldüğünü belirtti. 2012 Cross çalışmasının kendileri için referans bir çalışma olduğunu ifade eden Dr. Bükülmez, bu çalışmada ameliyat öncesi kemoradyoterapinin önerildiğini dile getirdi. Hastaların öncelikle neoadjuvan kemoradyoterapi aldıklarını, ardından 6-8 hafta sonra ameliyat olduklarını söyleyen Bükülmez, "Özofagus kanserli hastalarımıza Türkiye'de bizden daha deneyimli bir merkez bulunmadığı için şehir dışına çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'deki vakaların yüzde 60-70'ini Van'da görüyoruz. İkinci sırada ise Erzurum'da görüyoruz. Bu iki şehir Türkiye'nin yüzde 90'ın üzerindeki özofagus hastalığını karşılamaktadır" dedi.

"Ne kadar ileri evre olursa olsun yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz"

Hastane bünyesinde bilimsel konseyin aldığı karar neticesinde özofagus kanseri hastalarına en uygun tedavi yöntemini uyguladıklarını dile getiren Bükülmez, ileri evrede olan kanser hastalarında da yüz güldürücü sonuçlar aldıklarına dikkat çekti.

"Sanki Van Çin'in, Erzurum ise Japonya'nın bir eyaleti"

Van ve Erzurum illerinin Türkiye ortalamasını da artırdığının altını çizen Bükülmez, "Yemek borusu kanseri Türkiye'de çok fazla gözükmemektedir. Ancak Türkiye'deki vakaların büyük çoğunluğu Van ve Erzurum'da çıkmaktadır. Öyle ki bu iki şehir Türkiye ortalamasını da çok yükseltmektedir. Bu hastalık dünyada Uzakdoğu'da gözükmektedir. Bu nedenden dolayı sanki Van Çin'in, Erzurum ise Japonya'nın bir eyaletidir. Bu kadar dramatik bir fark vardır. Van ve Erzurum'u Türkiye'de çıkardığımızda özofagus sayımız çok düşecektir" diye konuştu.

Vatandaşların yeme ve içme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Bükülmez, vatandaşın sigara, sıcak içecek, yüksek tuzlu ve salamura yiyeceklerden uzak durmalarını tavsiye etti.

(YLM-MSA-Y)

Türkiye'de yemek borusu kanseri en çok Van ve Erzurum'da görülüyor

Kaynak: İHA

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