: Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu

18.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:42

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Konsensus Araştırma ve Danışma şirketinin açıkladığı en güvenilir kurumlar listesinin verilerini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllarca birinci olduğunu anımsatan Altaylı, bu yılki sonuçların herkesi şaşırtacağını iddia etti.

Türkiye'nin en güvenilir kurumları listesinin en başında Meteoroloji Genel Müdürlüğü yer alırken, bu kurumun hemen ardından ikinci sırada Türk Hava Kurumu geldi.

Türkiye'nin en güvenilir 10 kurumu sırasıyla şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türk Hava Kurumu Türk Silahlı Kuvvetleri Devlet Hastaneleri Devlet Okulları Orman Genel Müdürlüğü Devlet üniversiteleri Polis ve emniyet güçleri Belediyeler Devlet kurumları

YERLİ VE MİLLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hak edilmiş bir birincilik kazandığını savunan Altaylı, "Bilime dayalı, evrensel kurallar ile tespit yapıyor ve dünyadaki benzeri kurumlarla işbirliği içinde. 'En iyi ben bilirim' demiyor. Tüm meteorolojik tahmin kuruluşları ile bilgi alışverişi yapıyor, dünyadaki gelişmelerle anlık bağlantı halinde. 'Yerli ve millî' ama evrensel. Helal sana Meteoroloji" ifadelerini kullandı.

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