Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
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Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Türkiye'de koronavirüs belirtileri görülenlere yapılan test sayısı her geçen gün artarken ülkemizde şu ana kadar Sağlık Bakanlığı tarafından 73 laboratuvara koronavirüs testi yapmak için yetki verildi.

01.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:54
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son aylarda herkesi etkileyen koronavirüs salgınında en önemli noktalardan biri de testler. Bu testler Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın şu ana kadar yetkilendirdiği 73 özel ve devlet kurumuna ait laboratuvarda yapılıyor.

Bakanlık, Kovid-19 tanısı koymak için yetkilendirdiği laboratuvarların listesini koronavirüs için açmış olduğu internet sitesinden yayınlıyor.

Türkiye'de koronavirüs tanısı koymak için yetkilendirilmiş laboratuvar listesi:

ADANA

ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ADIYAMAN

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

ANKARA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI

ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI

HSGM/ULUSAL VİROLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

ANTALYA

ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

AYDIN

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

BALIKESİR

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LAB

BOLU

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

BURSA

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH

ÇORUM

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

DENİZLİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

DÜZCE

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

EDİRNE

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

ERZURUM

ERZURUM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.

GAZİANTEP

GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

GİRESUN

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

HAKKARİ

HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

ISPARTA

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

İSTANBUL

İSTANBUL 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

İSTANBUL 3 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

İSTANBUL SBÜ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SULTANGAZİ HASEKİ EAH

FSM KUZEY LABORATUVARI

İSTANBUL ÇAPA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

İTÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LABORATUVARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LAB.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

İZMİR

İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

KARABÜK

KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

KARS

KAFKAS ÜNİVERZİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

KAYSERİ

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

KIRIKKALE

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

KOCAELİ

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

KONYA

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

SB KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

KÜTAHYA

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

MALATYA

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK MİKROBİYOLOJİ ABD

MERSİN

MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

MUĞLA

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

RİZE

SB RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

SAKARYA

SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

SAMSUN

SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

SİVAS

CUMHRİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TOKAT

TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

TRABZON

TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

VAN

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

YOZGAT

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ZONGULDAK

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Haberin Videosu:

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

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