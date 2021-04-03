Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Sağlık Bakanı Koca, son rakamları paylaştı
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Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Sağlık Bakanı Koca, son rakamları paylaştı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin aşılamada 6'ıncı sırada olduğunu belirterek son rakamları paylaştı. Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844'tür." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki aşılama süreci ile ilgili son durumu aktardı. Koca en çok aşı yapan ülkeler arasında Türkiye'nin altıncı sırada olduğunu, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke durumunda olduğunu belirtti.

BAKAN KOCA PEŞ PEŞE 2 PAYLAŞIM YAPTI

Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844'tür."

Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Sağlık Bakanı Koca, son rakamları paylaştı
Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Sağlık Bakanı Koca, son rakamları paylaştı

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