Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor

Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kurulan kurban kesim alanında bayramın ilk gününde pandemi tedbirleri doğrultusunda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kurulan kurban kesim alanında bayramın ilk gününde pandemi tedbirleri doğrultusunda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi. Kesim alanına gelemeyen vatandaşlar ise çevrim içi olarak kesim alanını takip etti.

Bayramın ilk gününde Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kurulan kurban kesim alanında vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi. Türkiye'de ilk defa kurban kesim alanına gelemeyen vatandaşlar vekaletlerini vererek çevrim içi olarak kesimhaneyi izleyebildi. Bölgeye gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin kesim alanındaki vatandaşlarla bayramlaştı.

"Bu ihtiyacı karşılamak için tesisi inşa ettik"

Kesim alanına erken saatlerde ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Tesisimizin üçüncü yılı. Şehir hayatında kurban ibadetini yerine getirmek kolay değil. İnansalar ibadetlerini yaparken bir yandan bu durum çile ve eziyete dönüyordu bu durum. Hızla bu ihtiyacı karşılamak için tesisi inşa ettik. Bazı kriterlerimiz var. Randevulu sistemi ile çalışıyoruz, online sistemle de kesim alanı takip edilebiliyor. Bugün burada yaklaşık 450 adet hayvan kurban edilecek. Randevu saatine göre gelecekler ve sıralarını takip ederek ibadetlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Pandemiden dolayı da maksimum önlemleri aldık. Kurban sahibi vekalet verdiği andan arabasına yüklenene kadar elini hiçbir şeye sürmüyor. Tesis içerisinde bin araçlık kapasitemiz, giriş ve çıkışlarda maske ve dezenfektan dağıtımımız, simit, poğaça, çay gibi hizmetlerimiz, ibadethane, kantin, sıra bekleme alanı var" ifadelerine yer verdi.

"Belediye olarak, bu hayvanı imha ediyoruz"

Kurban kesim alanında hastalıklı çıkan hayvanın numuneleri alındıktan sonra imha edilecek olan hayvanın takibini gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi veteriner hekimi, "Kesim sırasında 'İncili Tüberküloz' olarak tanımladığımız rahatsızlık tespit ettik. Maalesef, belli kesimhanelerde bazı hayvanlarda bu hastalık tespit ediliyor. İhbarı mecburi bir durum. Hayvanı kontrol altına alarak imhaya götürüyoruz. Hastalığı tespit etmek için bir numune alacağız, sonrasına işlem ilçe tarım müdürlüğü tarafından devam ettiriliyor. İhbar etmemiz sonrasında tarım bakanlığı hayvan sahibine hayvanın bedelini ödüyor. Hayvanı alan vatandaş, hayvan sahibi ile kendi arasında anlaşma yaparak hayvanın bedelini alabiliyor. Belediye olarak, bu hayvanı imha ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İbadetini yapmak üzere kurban kesim alanına gelen Bilal Demirel, "Batıkent'te oturuyorum, gıda işi ile uğraşıyorum. Kesim alanındaki olanaklardan da çok memnunuz. Kurbanı aldık, şu anda sıramızı bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 14:18:40. #1.16#

title