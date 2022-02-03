Türkiye'de ilk kez aynı anda kalp ve böbrek nakli yapılan hasta öldü

TÜRKİYE'de ilk kez 13 yıl önce aynı anda kalp ve böbrek nakli gerçekleştirilen Mehmet Ali Güler (47), koronavirüs kaynaklı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Antalya'da 2009 yılında kalp yetmezliği teşhisi koyulan ve tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kaldığı 7 ayda 3 kez kalbi duran Mehmet Ali Güler'in böbrekleri de iflas etti. Doktorlar, Güler'e kalp ve böbrek nakli yapılmasına karar verdi. Kararın ardından Konya'da meydana gelen trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen Bekir Harmankaya'nın (24) kalbi ve böbreği ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

Nakilden sonra hastanede 3 ay daha tedavi gören Mehmet Ali Güler, taburcu edildi. Kısa sürede sağlığına kavuşup bir süre sonra ikinci kez baba olma mutluluğu yaşayan Güler, 2010 yılında dünyaya gelen ikinci oğluna, kalbi ve böbreği nakledilen Bekir Harmankaya'nın adını verdi. 45 gün önce koronavirüs teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Güler, dünhayatını kaybetti. Yakınları, Güler'in koronavirüsü yendiğini ancak hastalığın neden olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.