Bayrak sevgisi Türkiye'de gündem olan Nadire Nine: Atatürk'ün çocuklarıyız

29.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:20

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaş ziyaretinden dönerken bir internet kafenin önünde asılı olan Türk Bayrağı'nı öperek alnına koyan 77 yaşındaki Nadire Çiğdem, Türkiye'de gündem olduktan sonra duygularını paylaştı. Gazetecilere açıklama yapan Çiğdem, "Bayrağı gördüğümde hep kalbim sızlıyor. Bayrak sevgisini babam öğretti bize. Atatürk'ün çocuklarıyız biz" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntü izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Cadde üzerinde yürüyen yaşlı kadın, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce bayrağa doğru yöneldi.

BAYRAK SEVGİSİ DUYGULANDIRDI

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan yaşlı kadını gören gençler çok şaşırdı. Öptükten sonra yoluna devam eden yaşlı kadının bayrak sevgisi, kamera kayıtlarını izleyenleri duygulandırdı.

"ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARIYIZ"

Yaptığı hareketle ülke gündemine oturan 77 yaşındaki Nadire Çiğdem o anları anlattı. Çiğdem, "Milli gururum o benim. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır yavrum. Arkadaşlarıma gidiyordum, dönüşte çekmişler görüntüleri. Bayrak görünce kalbim sızlıyor. Ne mutlu ki babam beni buralara getirmiş. 70 yıldır İnegölde'yim. Bayrağı öptüğümde ne hissettiğimi anlatamam, çünkü anlatılacak gibi değil yavrum. Bayrağı seviyorum, babamız bize bayrak sevgisini aşıladı. Okulda öğrettiler, Atatürk'ün çocuklarıyız biz" diye konuştu.

Kaynak: İHA