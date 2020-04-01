Türkiye'de en çok vaka görülen ve en çok vefat olan 10 il belli oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'de en çok koronavirüs vaka görülen ve en çok vefat olan 10 ili açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Koca, "Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik İtalya bu hatayı yaptı biz bu hatayı işlemek istemedik. Bugün bütün illerimizde virüs vakası var.

İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 882, İzmir'de 853, Ankara'da 712 vaka var.

İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.