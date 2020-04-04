Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle karantinaya alınan yerleşim birimlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa'da iki mahalle, Çorum'da bir köy, Gümüşhane'de bir köy, Kastamonu'da iki köy, Osmaniye'de iki mahalle ile Adana'da Tufanbeyli ilçesi karantinaya alındı.

Türkiye'de koronavirüsten ölümlerin 501'e vaka sayısının ise 23 bin 934'e yükselmesinin ardından tedbirler sıkılaştırılıyor. Bu kapsamda 6 ilde bazı bölgeler karantina altına alındı.

ADANA'NIN TUFANBEYLİ İLÇESİ KARANTİNAYA ALINDI

Adana Valiliği, Tufanbeyli ilçesinin karantinaya alındığını duyurdu. İlçede vaka sayısının beklenenden fazla görüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tufanbeyli ilçesinde nüfusuna oranla koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının beklenenden fazla görülmesi nedeniyle, bu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını engelleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Tufanbeyli ilçesi mülki sınırlarını kapsayacak şekilde ikinci bir karar alınıncaya kadar 15 gün süreyle bu ilçeye tüm giriş ve çıkışların durdurulmasına, kararın uygulanması adına ilçe kaymakamlığı koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınarak uygulanmasına ve emniyet ile jandarma kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin alınmasınakarar verilmiştir."

Ayrıca, Seyhan ilçesindeki "Mısır Çarşısı" da, yoğunluğun devam etmesi nedeniyle 15 gün süreyle kapatıldı.

ÇORUM'DA 1 KÖY, 1 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Çorum'da da Uğurludağ ilçesine bağlı Eskiçeltek köyü ve Kargı ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan TOKİ-1 ve TOKİ-2 etap konutları, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, karantina süresince yerleşim yerlerine giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı kaydedildi.

Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar ve Kargı'nın Oğuz köyleri karantinaya alınmıştı.

ŞANLIURFA'DA 2 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Şanlıurfa İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesi'nde ikamet eden birer kişide korona virüsüne tespit edildi. Bu nedenle söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede güvenlik güçlerince önlem alındı.

GÜMÜŞHANE'DE BİR KÖY

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Bizgili köyünden, İstanbul'dan gelen bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktı. Valilikten yapılan açıklamada, bu kişinin başkaları ile temasta bulunmuş olabileceği düşüncesinden hareketle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyde karantina tedbiri belirtildi.

OSMANİYE'DE BİR BELDE

Osmaniye'de ise Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli Beldesi'ndeki Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar, karantina kararı üzerine sınırlandırıldı.

Sumbas Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04.04.2020 tarih ve 07.00'dan itibaren ilçemiz Mehmetli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

KASTAMONU'DA İKİ KÖY

Kastamonu'da Halifekuyucağı ve Kaşlıca daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri doğrultusunda salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Samancı köyü karantinaya alındı.

Kastamonu Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden merkez Halifekuyucağı köyünde korona virüs (Kovid-19) vakalarının gerçekleştirilen filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine karantinaya alındığını açıkladı. Valilik, bu kapsamda salgının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalleler hariç köy merkezinin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığını bildirdi.

Kentte daha önce de 3 köy ve 6 mahallede karantina şartları uygulanmaya başlanılmıştı.