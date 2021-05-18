Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saate 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saate 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 916 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayda geçti, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 294 bin 8'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 10 bin 174 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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