Türkiye çay üretiminde birinci mi (Kim Milyoner Olmak İster)?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye çay üretiminde birinci mi? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE ÇAY ÜRETİMİNDE BİRİNCİ Mİ?

A: Kayısı

B: İncir

C: Çay

D: Fındık

Cevap: C