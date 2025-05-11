Türkiye çay üretiminde birinci mi (Kim Milyoner Olmak İster)?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye çay üretiminde birinci mi? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye çay üretiminde birinci mi?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye çay üretiminde birinci mi? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
TÜRKİYE ÇAY ÜRETİMİNDE BİRİNCİ Mİ?
A: Kayısı
B: İncir
C: Çay
D: Fındık
Cevap: C