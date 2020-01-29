: Türkiye beşik gibi sallanırken Meclis, deprem araştırma önergesini reddetti

29.01.2020 07:29 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:07

Türkiye'de birçok kent deprem riski altında bulunurken ve halihazırda depremi yaşarken; CHP ve HDP'nin deprem konusunda araştırma komisyonları kurulması yönündeki önergeler, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

HDP, depremlerde can kayıplarının en aza indirilmesi, yaralanma ve engelli kalma durumlarının azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Genel Kurulu'na araştırma önergesi sundu.

Önerge üzerine HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul kürsüde söz aldı. Toğrul, Elazığ'da gerçekleşen depremin etkisinin geniş bir alanı etkilediğini belirterek, "Türkiye deprem riski ile karşı karşıya olan bir ülke. 17 Ağustos depreminde büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Önlemlerin alınmasını sağlamak üzere o dönem özel iletişim vergisi adı altında bir vergi getirildi ve sürekli hale getirildi. Bu vergi ile şuanda ülkemizde 65 milyar üzerinde paranın toplandığı biliniyor. Bu parayı ne yaptınız diye sorduğumuzda neredeyse yürütme tarafından vatan hainliği el ile karşı karşıya kalıyoruz. Sormayacak mıyız bu paraları ne yaptınız diye?" dedi.

"DEPREM TOPLANMA ALANLARINA RANT GÖZÜYLE BAKTINIZ"

HDP'nin önergesi üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1999 Marmara Depremi'nin Türkiye'ye önemli dersler verdiğini söyleyerek, "99 depremi, bunun bir felaket olduğunu ve önlem alınması gerektiğini öğretti. O dönem koalisyon hükümeti çok ciddi önlemler aldı, deprem vergisi diye bir vergi koydu. 496 deprem toplama alanları yaptı. Ama siz iktidar olduktan sonra sizin iştihanızı kabarttı bu alanlar. Bu alanlara rant gözüyle baktınız. Bunların 419'una AVM diktiniz. Mesela Zorlu AVM deprem toplama alanıydı, Zaman Gazetesi de deprem toplama alanıydı. Bunları yandaşlarınıza peşkeş çektiniz. Bu iş siyaset üstü bir iş" sözleriyle partilerin araştırma önergelerine evet oyu vermesi gerektiğinin altını çizdi.

"NE YAPTINIZ BU DEPREM PARALARINI?"

CHP adına konuşan İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise "Bir vatandaşı daha kaybetme lüksümüz yok. AKP-MHP milletvekilleri Ankara'daki depremi hissetmiyorlar. Sizi buraya insanlar işinizi yaparsanız diye gönderdi. Deprem olduğunda çok büyük felaketler olacak diye bir önerge verdik. Bu önerge iki grubun oyuyla reddedildi. 1999 depreminden sonra para toplandı. Bu para ile ne yapılabilirdi? 1 milyonun üzerinde konut yapılabilirdi, insanlar barınabilirdi. Siz ne yaptınız? Ne yaptınız bu deprem paralarını? 'Bunun hesabını verin' diyor halk. Takdiri ilahi diyerek bu işten kurtulamazsınız. Bu önergeler lütfen olumlu oy verin. Bu halka karşı borcunuzu ödeyin" sözleriyle önergeye destek verdi.

AK PARTİLİ TURAN: DEPREM SİYASİ MESELE DEĞİLDİR

HDP ve CHP'nin ayrı ayrı verdiği önergeler, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Turan, önergenin reddedilmesi hakkında, "Bunun için bir ortak uzlaşı zemini hazırlarız, konuşuruz, eğer ihtiyaçsa bunu yaparız" dedi. Turan'ın önerisi Meclis'te tam anlaşılamazken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yani sizin söylediğinizi ben de anlamadım, Genel Kurul da anlamadı. Var mısınız, yok musunuz? Depremi araştıracak mıyız, araştırmayacak mıyız? Net söylemek lazım" ifadelerini kullandı. Turan da Altay'a karşılık, "Ben diyeceğimi dedim; deprem, alkışa konu olacak, bu tarz siyasi polemiklere konu olacak bir mesele değildir" dedi.

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